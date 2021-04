Gli Eterni e Dracula, la Premio Oscar Chloe Zhao parla dei suoi nuovi film

Fresca vincitrice del Premio Oscar come Miglior Regista per Nomadland, film che ha anche portato a casa le statuine per Miglior Film e Miglior Attrice Protagonista a Fraces McDormand, la lanciatissima e blasonata Chloe Zhao ha raccontato ai microfoni di Variety alcune novità sui due suoi nuovi progetti: Gli Eterni e Dracula.

Parlando prima di tutto del nuovo e atteso cinecomic targato Marvel Studios, la Zhao ha rivelato:



"Siamo ormai alle battute finali della post-produzione. Proprio come per una scultura, non vuoi mai terminare il lavoro. Vuoi solo continuare finché ti dicono che non puoi più continuare". Come sospettavamo, infatti, a breve dovrebbe essere anche diffuso un primo trailer per il film con protagonisti Richard Madden e Salma Hayek, la cui uscita cinematografica è prevista per prossimo 3 novembre 2021.



Parlando invece dell'annunciato Dracula di Universal, descritto come "un western sci-fi futuristico", l'autrice ha dichiarato:



"Mi piace che questa cosa confonda un po' le idee, guardando a Dracula. È un po' come guardare un libro di Jessica Bruder e vedere davvero dentro le pagine, scoprire i significati dietro a ogni parola e ogni affermazione. Sono una grande fan del libro di Bram Stoker e volevo vedere quale essenza potevo trovare dietro alla storia di Dracula ed essere poi in grado di reimmaginare questo personaggio così amato che anche io amo molto. Adoro i personaggi complicati".



E continua ancora su Dracula:



"Per me è stato un libro molto importante. L'immortalità è un qualcosa che cominciato a esplorare con Gli Eterni, e adesso è diventato un elemento che voglio mettere in discussione e comprendere il più possibile".



Quando le chiedono se Dracula sarà il suo prossimo film dopo Gli Eterni, lei risponde infine:



"Onestamente non lo so. Adesso voglio solo tornare alle mie galline e ai miei cani. Spero si ricordino ancora di me. Poi si vedrà".



