Eterni, dov'erano quando gli Avengers ne avevano bisogno? Lo rivela un leak

Come confermato nel trailer ufficiale di Eternals, i nuovi eroi sono presenti nel MCU da moltissimo tempo, anche durante la Battaglia di New York e l'intera Saga dell'Infinito che ha visto Thanos cercare di sterminare metà Universo. A questo punto la domanda sorge spontanea: perché non sono mai intervenuti?

Per avere una risposta definitiva probabilmente dovremo attendere di vedere il film di Chloe Zhao nelle sale, ma nel frattempo un nuovo leak sembra aver rivelato il luogo in cui gli Eterni si trovano durante gli eventi delle prime tre fasi del franchise.

Stando alla descrizione di un calendario ufficiale di Eternals (via Movieweb), il gruppo guidato da Ajak è sempre stato di base a Titano, la luna di Saturno di cui è originario anche lo stesso Thanos. La cosa curiosa però è che nel MCU Titano non viene mai nominato in relazione con Saturno, dunque non è chiaro se ciò verrà specificato nel film o se si tratta di un'informazione basata esclusivamente sui fumetti della Casa delle Idee.

In ogni caso, la descrizione emersa in rete recita: "Vivendo sulla luna di Saturno, Titano, gli Eterni proteggono la Terra dai Devianti e tutte le altre forme di male cosmico."

