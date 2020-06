Gli Eterni: un dettaglio dai casting potrebbe anticipare un elemento chiave della trama

Non si sa pressoché ancora nulla sulla trama di uno dei prossimi cinecomic di casa Marvel, Gli Eterni di Chloé Zhao, ma le speculazioni al riguardo non si fermano, specialmente in merito alla timeline della pellicola. Ecco cosa potrebbero dirci allora dei nuovi dettagli di casting.

Secondo il sito Mandy.com, infatti, un attore di nome Noaman Saeed farà parte del film in qualità di background actor, e questi dovrebbe essere uno degli ospiti di un matrimonio Babilonese.

Ora, questa informazione sarebbe un'ulteriore conferma del set babilonese di cui vi avevamo parlato anche in precedenza, ma non solo, perché a questo punto sembrerebbe proprio un dato di fatto l'utilizzo di diverse timeline nel corso del film.

In più, come ipotizza il sito Comicbook, aquesto punto ci sarebbe la possibilità di vedere un pezzo di storia in particolare legato al personaggio di Angelina Jolie, Thena.

Nell'antica Babilonia, Thena figlia di Zuras (il leader degli Eterni) si innamora di Kro, un membro dei Devianti, gli storici rivali degli Eterni. I due però non avranno un rapporto semplice, poiché Kro inizierà ad assumere presto nuove identità e farà uso dei suoi poteri, tra cui l'immortalità la capacità rigenerativa, per manipolare gli eventi storici.

Secondo il sito, la presenza di un evento come quello delle nozze (non sappiamo di chi), potrebbe stare ad indicare anche la presenza di Kro come main villain della pellicola, visto che non conosciamo ancora l'identità di quest'ultimo.

E voi, che ne pensate? Credete che possa effettivamente essere così? Fateci sapere nei commenti.