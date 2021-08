Eterni, nuovi dettagli! Dal triangolo amoroso al perché non hanno aiutato gli Avengers

Come prevedibile, con le nuove cover di Eterni esclusiva di Entertainment Weekly sono arrivate online anche le prime informazioni sulla trama del nuovo film Marvel, rivelate dal cast alla nota rivista hollywoodiana.

In particolare, su EW si legge che la trama di Eterni sarà incentrata sulla relazione romantica di tra Ikaris, Sersi e Dane Whitman, ovvero i personaggi interpretati da Richard Madden, Gemma Chan e Kit Harington: questo perché, nel corso dei secoli, Ikaris e Sersei, due Eterni, hanno avuto una lunghissima storia d'amore, ma nel presente la donna è legata a Dane, un mortale che riceve i suoi superpoteri da una spada magica. Il triangolo amoroso è descritto come "scomodo", ma non vengono forniti molti dettagli su cosa questo potrebbe significare. Madden ha dichiarato: "La cosa bella del legame che c'è tra Sersi e Ikaris è che sono come due opposti che si connettono tra loro e con il mondo. Questo è ciò che da equilibrio al loro rapporto".

Inoltre, la rivista rivela che l'imminente epopea Marvel diretta da Chloé Zhao affronterà un argomento che tormenta i fan, ovvero il motivo per cui gli Eterni non hanno aiutato gli Avengers nella guerra contro Thanos. Anzi, una sorta di risposta viene già fornita nel pezzo di EW: "La loro missione è concentrarsi esclusivamente sui Devianti e di non interferire mai con gli affari degli umani". Certo non è molto, ma è qualcosa ... e sarà affascinante scoprire quali saranno i dettagli completi quando il film Marvel uscirà a novembre prossimo, anche se al momento non è chiaro se Eterni arriverà al cinema o su Disney+.

Infine, viene anche rivelato che Eterni avrà grosse ramificazioni sul futuro del MCU: quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti.