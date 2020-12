Gli Eterni, le descrizioni dei personaggi già online grazie al merchandise del film?

A quanto pare, è ancora una volta il merchandise a fornirci qualche indiscrezione sui personaggi che vedremo sullo schermo in uno dei prossimi film film del MCU, Gli Eterni di Chloé Zhao.

Questa volta le informazioni ci arrivano dall'India, dove la ditta Redwolf si prepara a mettere in commercio del merchandise ufficiale de Gli Eterni.



Da quel che è trapelato finora, dunque, sappiamo che:

Ikaris (Richard Madden) "è il leader degli Eterni, e anche uno dei più forti. Può sparare raggi cosmici dagli occhi e dovrà guidare gli Eterni in una nuova lotta contro i Devianti, che hanno fatto il loro ritorno. È l'interesse amoroso di Sersi, che lo sostiene in questa missione".

Sersi (Gemma Chan) "ha una particolare affinità con gli esseri umani, ed è rimasta sulla Terra come curatrice di un museo. Le sue abilità le permettono di manipolare la materia".

Ajak (Salma Hayek) "è la leader spirituale del gruppo, può curare umani ed Eterni, per questo è una grande risorsa nell'imminente conflitto".

Phastos (Bryan Tyree Henry). "Gli Eterni hanno lasciato la loro impronta sull'umanità nel corso della storia, come ad esempio Phastos, che ha utilizzato le sue abilità per aiutare a sviluppare le tecnologie dei terrastri, a loro insaputa".

Makkari (Lauren Ridloff), "la donna più veloce dell'universo, che pattuglia i pianeti. È non udente, e per questo non subisce il contraccolpo (sonic boom) generato dalle sue abilità".

Kingo (Kumal Nanjaiani). "Alcuni Eterni hanno deciso di proseguire per la propria strada, come Kingo, che è diventato una star di Bollywood (ecco dunque spiegato l'annunciato numero musicale in stile Bollywood), e si è abituato forse un po' troppo allo stile di vita e alla fama derivati dal suo status".

Sprite (Lia McHugh) "la sua permanenza sulla Terra non è stata delle migliori, poiché tutti la trattano come una babina, visto che nell'aspetto ricorda una dodicenne. Ha il potere di creare illusioni, che tornerà molto utile nella battaglia contro i Devianti".

Druig (Barry Keoghan) "in disaccordo con gli altri sul modo più corretto di gestire le loro interazioni con l'umanità, potrebbe ritrovarsi presto a camminare sul sottile confine che separa un amico da un avversario".

Per quanto riguarda Gilgamesh (Ma Dong-seok) e Thena (Angelina Jolie), sappiamo da una descrizione di un'action figure del primo che "Il più forte e gentile degli Eterni, Gilgamesh diventa il partner di fatto di Thena quando degli eventi del passato li costringe in esilio dagli altri Eterni", variando dai fumetti poiché Gilgamesh era il solo ad essere esiliato da Zuras.

Nulla invece su Dane Whitman/Black Knight (Kit Harington), il che porterebbe a pensare che il suo ruolo nella pellicola non sia poi così ampio (forse in preparazione di un eventuale sequel?). Vedremo comunque come il triangolo amoroso di cui parlava Gemma Chan coinvolgerà Sersi, Dane e Ikaris, e che parte questo giocherà nel più grande universo cinematografico Marvel.



Gli Eterni arriverà nelle sale a novembre 2021.