Gli Eterni: ecco come Terra X ha influenzato il film Marvel

Agli inizi di novembre Gli Eterni sono approdati nei cinema italiani, portando con se una moltitudine di domande in merito alla natura di questi potentissimi esseri sovraumani che hanno il compito di proteggere la Terra dai Devianti.

Nel corso della pellicola scopriamo che gli Eterni esistono proprio per eliminare questi potenti antagonisti dai pianeti che contengono un "uovo celestiale" che ha bisogno di una quantità enorme di vita senziente per esistere e per riuscire a schiudersi e far nascere un nuovo Celestiale che finirà col distruggere poi proprio il pianeta su cui è cresciuto. Stavolta però, gli Eterni decidono di non permettere a questo uovo di schiudersi per salvare la Terra, dopotutto questo è il pianeta che ha invertito lo snap e dunque merita in qualche modo di sopravvivere.

E mentre proseguono i rumor su Gli Eterni 2, ora possiamo dire con certezza che gGran parte di questa storia è stata desunta da Terra X, una miniserie a fumetti realizzata da Jim Krueger e Alex Ross, pubblicata, tra il 1999 ed il 2000 dalla Marvel Comics. Qui Uatu spiega che Celestiali hanno piantato una sorta di seme nel centro della Terra che permetterà la nascita di un nuovo membro della loro specie ma al contempo anche la distruzione del pianeta stesso. Proprio per salvaguardare questa creatura suprema in potenza, sono stati creati i supereroi, esseri umani dotati di un particolare gene che fa la sua comparsa in caso di particolari eventi.

