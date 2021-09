Gli Eterni si colloca prima o dopo gli eventi di Infinity War ed Endgame?

Gli Eterni, avrà il marchio di Chloe Zhao. Lo abbiamo visto nel suo spettacolare trailer ufficiale, dove gli incredibili panorami riportano automaticamente al diversissimo Nomadland. Recentemente il produttore Nate Moore ha raccontato dove, il film, dovrebbe collocarsi rispetto al Blip di Thanos. Ecco cosa ha detto.

Come sappiamo i film Marvel ormai sono di due tipi: quelli del pre-Blip e quelli del post-Blip. Ad esempio, Shang-Chi e La Leggenda dei Dieci Anelli, da poco disponibile nelle sale, si colloca negli eventi successivi alla battaglia contro Thanos, mentre Vedova Nera prima del tragico epilogo degli ultimi due film sugli Avengers. Moore ha confermato che Gli Eterni si collocherà temporalmente dopo il Blip, più precisamente nello stesso periodo in cui si svolge Spider-Man: Far From Home. Sia chiaro, non ci sono collegamenti tra i due film, non che noi sappiamo. Il trailer della pellicola di Zhao non cita nessuno degli eventi della pellicola sull'uomo ragno.

Il mondo, dunque, si starà riprendendo dai recenti avvenimenti che hanno riportato sulla terra metà della popolazione globale precedentemente scomparsa. Sembra che, in verità, tutti i film della fase 4 in arrivo, e le serie già uscite, siano ambientati nel periodo successivo al famoso Blip. L'unica eccezione è Vedova Nera, che esplora la vita di un personaggio che non ci sarà nel futuro del MCU. Non sappiamo, invece, come ci si comporterà per le prossime serie in arrivo, ma sembra che dovrebbero essere quasi tutte ambientate nel post-Blip.

Intanto la curiosità per il film diretto dal Premio Oscar Chloe Zhao, Gli Eterni, è tantissima, e sarà soddisfatta solo il 5 Novembre 2021, quando uscirà nelle sale.