Gli Eterni, la nuova clip ci mostra l'arrivo sulla Terra e lo scontro con i Devianti

L'esordio de Gli Eterni si avvicina a grandi passi: il film di Chloe Zhao sbarcherà nelle nostre sale il prossimo 3 novembre, permettendoci finalmente di scoprire tutto quanto tenutoci nascosto fino ad oggi dagli stessi Marvel Studios che, di tanto in tanto, continuano comunque a concederci qualche anteprima.

Mentre già volano le prevendite de Gli Eterni, dunque, Salma Hayek e Kumail Nanjiani hanno presentato nel corso di una loro ospitata al Jimmy Kimmel Live! una nuova clip del primo film Marvel della regista premio Oscar per Nomadland.

Nel nuovo estratto del film possiamo quindi assistere a quello che presumiamo sia il momento dell'arrivo degli Eterni sul nostro pianeta (com'è facile giudicare dalla popolazione non particolarmente evoluta con cui i nostri si interfacciano), ma soprattutto ad uno dei primi scontri con i Devianti, con Ikaris, Kingo e Makkari che cominciano a darci mostra dei loro poteri.

Una clip che ci permette quindi di immaginare ciò che vedremo nel resto del film anche per quanto riguarda le scene d'azione, di cui quella ammirata in questo caso non è, naturalmente, che un piccolissimo assaggio. Cosa ve ne pare? Fateci sapere nei commenti le vostre sensazioni al riguardo! I fan, nel frattempo, si chiedono chi sia più forte tra Gli Eterni e Captain Marvel.