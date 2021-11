Gli Eterni al cinema: 5 domande a cui il film Marvel dovrà assolutamente rispondere

Con Gli Eterni il Marvel Cinematic Universe si apre a nuovi orizzonti: personaggi mai apparsi prima nel franchise ci guideranno verso nuove frontiere che guarderanno presumibilmente sempre più verso lo spazio profondo, dando nuova linfa a questa Fase 4 e, supponiamo, fornendoci le risposte ad alcune domande.

Il primo quesito a venirci in mente è anche il più ovvio: da dove vengono Gli Eterni? Chi ha letto i fumetti Marvel saprà già un bel po' di cose al riguardo, ma il film di Chloe Zhao dovrà inevitabilmente fornire un background adeguato anche a coloro la cui cultura in merito si limita ai film del franchise targato Disney.

In quanto strettamente connessi a Ikaris e soci, inoltre, anche sui Celestiali ci sarebbe bisogno di qualche chiarimento: l'argomento è finora stato soltanto sfiorato nel corso del Marvel Cinematic Universe (principalmente in ambito Guardiani della Galassia), per cui ci sembra arrivato il momento giusto per approfondire la questione.

Andrà inoltre chiarita la questione relativa all'immortalità delle nostre new entry: gli Eterni possono morire? E, in tal caso, quali sono le condizioni necessarie a ridurli in fin di vita? A tal proposito sarebbe poi interessante mettere in chiaro i rapporti di forza con i loro colleghi dell'MCU: gli Eterni, in quanto esseri sovrumani, sono più forti degli Avengers che già conosciamo?

Infine, la domanda delle domande: perché gli Eterni non sono intervenuti nel corso della battaglia con Thanos? Certo, un accenno di spiegazione ci è già stato fornito dai vari trailer, ma un discorso più approfondito non guasterebbe di certo. E voi, avete altre domande a cui vorreste trovare risposta nel nuovo film Marvel? Fatecelo sapere nei commenti! Nella nuova clip de Gli Eterni, intanto, abbiamo fatto la conoscenza di Kingo.