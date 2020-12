Gli Eterni, il cinecomic Marvel potrebbe introdurre gli X-Men nel MCU?

Durante l'Investor Day è stato annunciato lo sviluppo dei Fantastici 4 diretto da Jon Watts, ma sugli X-Men non è stata proferita parola, anche se è certo il loro arrivo nel Marvel Cinematic Universe, e stando ad esempio a una teoria di Comicbook Resources proprio i Mutanti potrebbero essere introdotti ne Gli Eterni di Chloe Zhao.

I Celestiali sono finora rimasti sullo sfondo del MCU, ma non sarà così ne Gli Eterni. Proprio queste Divinità Spaziali sono infatti le creatrici degli Eterni, dei Devianti e degli Umani. Le prime due sono, di base, delle Mutazioni più potenti degli Umani, e a seconda di come procederà la narrazione nel MCU proprio il cinecomic della Zhao potrebbe fungere da backdoor introduction degli X-Men.



Il film sarà nei cinema dal 5 novembre 2021. Prima dell'uscita di Spider-Man 3, prevista per dicembre, ma dopo Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli, che arriverà invece a luglio.

Comincia quindi finalmente a prendere corpo la sospirata Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, che è stata finora minata da ritardi e slittamenti causati dalla pandemia. L'uscita di Gli Eterni, tanto per fare un esempio, era inizialmente prevista per il 6 novembre 2020, un anno esatto prima di quella annunciata all'Investor Day.

Creati da Jack Kirby, Gli Eterni hanno fatto la loro apparizione nei fumetti Marvel nel 1976. Il cast del film, comprende Kit Harington nel ruolo di Black Knight, Richard Madden nel ruolo di Ikaris, Lauren Ridloff nel ruolo di Makkari, Angelina Jolie, che sarà Thena, Salma Hayek nel ruolo di Ajak.

In attesa di altre novità su Gli Eterni, vi lasciamo alla recente voce di un suo possibile spin-off animato.