Gli Eterni, Chloe Zhao su Thanos: 'lo adoro, è uno dei miei preferiti!'

Gli Eterni sono finalmente arrivati nei cinema italiani e la regista Chloé Zhao è a conoscenza dei rumors che circolano sulla sua pellicola compresi quelli su Thanos. Non è stato facile per Zhao escludere eroi e cattivi Marvel che il pubblico già conosce, e soprattutto stare lontano da alcuni dei suoi preferiti.

"Come fan girl, adoro Thanos. È uno dei miei preferiti", ha detto Zhao a ComicBook.com. "Mi sono sentita davvero male quando è diventato polvere nel vento. La Marvel è stata molto disciplinata. Ryan e Kaz Firpo che hanno creato la storia con il team, è importante in questa fase del MCU fare un passo indietro ed è spaventoso ed è molto coraggioso per loro avere quella disciplina"



Le voci sulla comparsa di Thanos girano da un po' di tempo dopotutto, e in tutto il film, ci sono diversi riferimenti a eventi e personaggi che il pubblico ha già visto o incontrato, date un'occhiata al trailer de Gli Eterni se non l'avete ancora fatto.

L'attore interprete di Kingo nel film, Kumail Nanjiani, ha spiegato come alcuni di quei collegamenti si sono fatti strada nel film: "Chloé aveva pianificato tutto, perché gli Eterni si sono nascosti? Non sono andati in giro a parlare con Ironman e Capitan America e tutto il resto", ha detto Nanjiani a ComicBook.com. "Hanno finto di essere normali esseri umani. Ma ha senso che il mio personaggio abbia incontrato un altro personaggio che non viene nemmeno dalla terra. Sto cercando di essere vago. Non so cosa mi è permesso dire o no. Quindi, penso che fosse tutto parte della roba, quindi anche se Eternals è davvero un film a sé stante, vuoi sentire la presenza e la realtà del resto del MCU intorno ad esso. E Chloe è una tale nerd con una conoscenza enciclopedica della Marvel e del MCU.”



Vi lasciamo con la nostra recensione de Gli Eterni attualmente in tutte le sale cinematografiche.