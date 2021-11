Gli Eterni, Chloé Zhao spiega QUELLA scelta di cast: 'mai pensato a qualcuno di diverso'

La regista de Gli Eterni, Chloé Zhao, ha parlato di una particolare scelta di cast nel film attualmente in sala, che è quasi subito stata riportata online dopo le prime proiezioni facendo impazzire i fan del Marvel Cinematic Universe e non solo.

Si scopre che Zhao non ha mai preso davvero in considerazione l'idea di scegliere qualcuno diverso da Harry Styles per interpretare il fratello di Thanos, Eros, in una scena bonus del film Disney/Marvel. Tutto ciò di cui aveva bisogno era che il capo della Marvel, Kevin Feige, e il musicista-attore fossero d'accordo. Styles è ufficialmente entrato nel MCU nella prima scena bonus dopo i titoli di coda del film, facendo letteralmente impazzire il web.



"Ho presentato l'idea di Pip il Troll ed Eros a Kevin un po' di tempo fa e mi piace l'idea di esplorare un Eterno che potrebbe aver influenzato Thanos nel corso degli anni allo stesso modo in cui gli Eterni hanno influenzato noi, terrestri” ha detto la regista premio Oscar a Deadline.



Ha continuato, “Ho tenuto d'occhio Harry da Dunkirk, pensavo fosse molto interessante. Dopo averlo incontrato, ho capito che era quello giusto per quel personaggio, allo stesso modo in cui ho scelto il resto del mio cast. C'è così tanto di Eros in lui. Per me, se lui diceva sì e Kevin anche, allora era ok. E sono molto felice che lo abbiano fatto entrambi".



Gli Eterni racconta la storia di una razza aliena immortale che, dopo migliaia di anni, esce allo scoperto per proteggere la Terra dalle loro controparti malvagie, i Devianti. Il cast comprende anche Salma Hayek, Richard Madden, Lia McHugh, Don Lee, Harish Patel e Kit Harington.



Madden, che interpreta Ikaris nel film, è interessato a saperne di più su Eros e Pip e sul loro ruolo in questo universo. "È tutto ancora un mistero", ha detto. “Voglio saperne di più su quel piccolo goblin che è apparso. Chi è quello?" Tuttavia, i piani per il futuro del Marvel Cinematic Universe sono top-secret quindi dovremmo ancora aspettare un po’ prima di avere alcune risposte, nel frattempo potete leggere la nostra recensione de Gli Eterni, al cinema dal 3 novembre 2021.