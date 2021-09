Gli Eterni, Chloe Zhao sicura: 'Avrà un grande impatto sul futuro dell'MCU'

È ancora un oggetto misterioso, questo Gli Eterni: il film di Chloe Zhao avrà il compito di presentarci personaggi mai menzionati finora nel corso del Marvel Cinematic Universe e i cui stessi rapporti con eroi ed eventi del franchise sono ancora tutt'altro che chiari. La regista di Nomadland, però, sembra avere le idee chiare al riguardo.

Zhao, che ha raccontato di aver convinto i Marvel Studios citando i film di Denis Villeneuve, si è infatti detta certa che la sua opera d'esordio nel Marvel Cinematic Universe avrà un grosso impatto sul futuro del franchise, sebbene possa attualmente esser vista come un film stand alone.

"Penso che per adesso siamo uno stand alone. Ma penso che ciò che accadrà in questo film avrà un enorme impatto sul futuro del Marvel Cinematic Universe. È una cosa che, sapete, da fan è davvero molto soddisfacente. [...] Ciò che mi affascina è l'idea di tornare indietro nel tempo fino al periodo precedente alla nascita di Thanos, prima che chiunque fosse nato. Tutto ciò ci porta ai Celestiali, e tutto ciò che riguarda i Celestiali implica un'enorme serie di complicazioni" sono state le parole di Zhao.

Vedremo in futuro quanto saranno da ritenere veritiere le parole della regista premio Oscar: voi, intanto, fateci sapere nei commenti cosa vi aspettate dal film di Chloe Zhao recentemente definito estenuante da Richard Madden.