Gli Eterni, Chloé Zhao sulle scene d'azione: 'ho preso decisioni su ogni dettaglio'

Sulla carta la regista premio Oscar Chloé Zhao non era la candidata più ovvia per realizzare scene d'azione CGI su larga scala ne Gli Eterni essendo nota per la sua regia poetica e naturalistica. Tuttavia, con l’aiuto dello studio è riuscita a portare la sua visione unica nel progetto.

Negli ultimi anni, in campo cinematografico esiste la possibilità di utilizzare ‘previs’, ovvero la previsualizzazione che consente agli artisti degli effetti speciali di selezionare scene d'azione in animazioni 3D molto prima della produzione, mentre i registi si concentrano su altri aspetti della storia.

Zhao ha fatto molto affidamento su questo strumento: “Fin dal primo giorno, la Marvel ha detto: 'Ecco gli strumenti che usiamo. Abbiamo bisogno della tua versione. Non vogliamo tre film diversi, vogliamo il tuo film'. Erano lì per aiutarmi perché non avevo mai usato questa tecnologia" ha detto Zhao in una recente intervista con IndieWire.

"La telecamera è molto radicata ed esiste nel mondo reale anche durante le sequenze d'azione. Il modo in cui la telecamera si muove è molto coerente con le scene intime di persone che camminano in un campo. Previs è diventato per me qualcosa con cui esplorare le idee”. Un'assaggio della sua regia può essere vista nel trailer de Gli Eterni.



Nel 2018, la regista argentina Lucrecia Martel ha dichiarato in un'intervista che ha abbandonato la regia di Black Widow dopo che lo studio le ha detto che l'azione non doveva essere la sua preoccupazione: "Quello che mi hanno detto durante l'incontro è stato 'abbiamo bisogno di una regista donna perché abbiamo bisogno di qualcuno che si occupi principalmente dello sviluppo del personaggio di Scarlett Johansson'. Mi hanno anche detto: 'Non preoccuparti per le scene d'azione, ce ne occuperemo noi. Stavo pensando, beh, mi piacerebbe incontrare Scarlett Johansson ma mi piacerebbe anche fare le sequenze d'azione.'”



Zhao è sembrata di tutt’altro avviso: "Probabilmente direi che il mito non è del tutto vero e penso di non essere l'unica regista che lo direbbe. Mio Dio, per un anno e mezzo, tre volte alla settimana per un paio d'ore al giorno, sono stata seduta davanti a un grande schermo a prendere decisioni su ogni dettaglio di come gli effetti visivi potessero apparire nel mondo reale".



L'esperienza l'ha riportata al suo originario interesse per l'animazione. "Ho disegnato figure stilizzate e storyboard manualmente per tutte le scene, comprese tutte le scene degli effetti visivi. Sono salita a bordo di scene d'azione. Ho avuto registi e artisti incredibili che mi hanno aiutato a realizzare queste cose". Tuttavia, ha aggiunto, i piani cambiavano spesso una volta arrivata sul set: "Quando arrivi lì un paio di giorni prima delle riprese, devi guardare lo spazio. Devi essere ispirato da quel luogo. Volevo un modo logico di spostare la telecamera."



Tree of Life di Terrence Malick ha avuto una grande influenza su molte scene ambientate in vasti spazi esterni, ma Zhao ha affermato che lo stile visivo è stato ugualmente influenzato da 2001: Odissea nello spazio e Blade Runner 2049. Per una grande scena di combattimento in Amazzonia, ha esaminato The Revenant. Eppure Zhao è stata attenta a prendere le distanze da quei punti di riferimento: "Quando parlo di questi film, è un modo per me di rendere omaggio a tutti questi incredibili registi che hanno plasmato il mio modo di essere. Non stiamo cercando di essere come questi registi o addirittura di paragonarci a questi film".



Vi lasciamo con la nostra recensione de Gli Eterni in attesa dell'uscita al cinema il prossimo 3 novembre.