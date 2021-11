Eternals, Chloé Zhao sulla scena di sesso:'Non farla sarebbe stato innaturale'

La regista premio Oscar Chloé Zhao è tornata a parlare della sua prima esperienza su un set del Marvel Cinematic Universe, dopo il successo ottenuto con Nomadland. Zhao ha spiegato che le sue aspettative sull'MCU sono state confermate e ha regalato alcuni particolari su una scena intima di Eternals, il film che ha diretto.

Intervistata da The Hollywood Reporter, Zhao ha dichiarato:"Ho provato la sensazione di essere una fan dell'MCU, di avere un buon amico in Ryan Coogler e di avere amici che hanno lavorato con loro. In realtà è un team molto più piccolo di quanto si pensi. Ci sono circa tre persone con cui parlo ogni giorno. Prendono decisioni importanti e sono ad un messaggio di distanza. Quindi la maggior parte delle volte mi sentivo come se stessi lavorando con gli stessi 25 capi dipartimento di Nomadland. Gli incredibili tecnici e artisti e le migliaia di persone che hanno contribuito a realizzare questo film mi hanno davvero, davvero protetta dal grande mondo là fuori. Sapevano in che modo lavoro al meglio e hanno creato una bolla per me. Se avessi voluto volare e impazzire mi avrebbero lasciata ma se fossi caduta sarebbero rimasti lì a prendermi. Ecco perché potevo giocarci molto su questo".



Le stime prevedono che Eternals incasserà 75 milioni di dollari nel primo week-end d'apertura. Una delle sequenze più chiacchierate è quella intima che coinvolge Sersi (Gemma Chan) e Ikaris (Richard Madden):"Era inclusa nella bozza che lessi all'inizio. Sapevamo di raccontare una storia d'amore matura, una storia d'amore che abbraccia migliaia di anni, e non fare nessun tipo di scena intima mi sembrava innaturale. E tutti erano dello stesso avviso. Una volta che l'abbiamo girata e montata l'abbiamo mostrata ad alcune persone per vedere le loro reazioni. E tutti, anche Disney, hanno detto 'è una bella dimostrazione d'amore'. Tutti dicevano, 'ok, facciamola!', semmai ero io che dicevo 'Va bene? Possiamo farla?'".



