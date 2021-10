Gli Eterni, Chloé Zhao sulla prima scena di sesso nel MCU: 'è bellissima'

In una recente intervista con Collider la regista de Gli Eterni, Chloé Zhao, ha parlato realizzazione del film Marvel in particolare della prima scena di sesso del Marvel Cinematic Universe e della prima relazione LGBTQ.

Come abbiamo visto nel trailer de Gli Eterni, la storia segue un gruppo di eroi che hanno vissuto tranquillamente sul nostro pianeta per 7.000 anni. Ma quando le creature che erano venute sulla Terra per sconfiggere, i Devianti, tornano misteriosamente, il gruppo è costretto a unirsi per cercare di salvare l'umanità.

Riguardo alla scena di sesso Zhao ha confermato che era già inclusa nella sceneggiatura prima di firmare per il progetto e pensa che sia una parte cruciale della trama: “Il mio lavoro è assicurarmi che la scena non sia presente solo per il gusto di esserci. Il mio lavoro è assicurarmi che queste scene molto autentiche abbiano senso. Per noi essere in grado di mostrare due persone che si amano, non solo emotivamente e intellettualmente ma anche fisicamente, e avere una scena di sesso che sarà vista da molte persone che mostrerà il loro amore, compassione e gentilezza, penso sia davvero una cosa bellissima”.

Parlando del minutaggio del film e della fase di montaggio Zhao ha confermato che alcune scene sono state tagliate ma almeno quattro di queste saranno incluse nel Blu-Ray. Potete dare un'occhiata al nuovo spot de Gli Eterni che include Thor e Spider-Man in attesa dell'uscita del film prevista per il 3 novembre 2021.