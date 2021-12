Gli Eterni, Chloe Zhao rivela: 'Avevamo un altro finale, ma non sarebbe piaciuto'

Gli Eterni è senz'altro uno dei film più maturi e complessi del Marvel Cinematic Universe: il film di Chloe Zhao affronta argomenti più profondi di quelli che ci si aspetterebbe da un film di supereroi, toccando tematiche esistenziali che, nelle idee iniziali della regista, sarebbero sfociate in un finale piuttosto cupo.

A parlarne è stata la stessa Chloe Zhao: dopo aver parlato delle fonti d'ispirazione per Gli Eterni, infatti, la regista di Nomadland ha svelato l'esistenza di un finale decisamente meno ottimista di quello visto in sala e che, a suo modo di vedere, non avrebbe incontrato il gradimento dei fan.

"Non penso di aver girato un solo film il cui finale sia rimasto lo stesso di quello che avevamo scritto, perché quando le giriamo le sequenze diventano fluide. In realtà avevamo quest'altro finale molto più triste. Davvero triste. Non mi dispiaceva, perché sono abituata a film molto melancolici. Ma non penso sarebbe stato ben accolto dal pubblico" sono state le parole di Zhao.

La regista ha poi proseguito: "Sarebbe dovuto finire con tutti i personaggi sull'astronave, la loro memoria cancellata e pronti a ripartire per un altro pianeta, un po' come in The Twilight Zone. Ma ricordo quando lo schermo si fece nero, tutti erano tipo: 'Ora non sappiamo cosa fare'. Ma è l'MCU, vuoi sempre provare curiosità per ciò che viene dopo".

Vi sarebbe piaciuto questo finale alternativo? Fatecelo sapere nei commenti! Kevin Feige, intanto, ha parlato del possibile ritorno di Harry Styles dopo la sua comparsa nella scena post-credit de Gli Eterni.