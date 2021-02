Gli Eterni, Chloe Zhao: 'Marvel si è presa un grosso rischio per questo film'

I Marvel Studios sono stati coraggiosi a mettere in piedi un progetto come Gli Eterni: è questo, in sintesi, il pensiero della regista Chloe Zhao in merito al film che espanderà ulteriormente il roster di personaggi su cui potrà contare il Marvel Cinematic Universe che verrà.

Il rischio di cui parla Zhao sarebbe riguarderebbe non soltanto il tono e le tematiche del film, ma anche la sua realizzazione: la regista ha infatti spiegato di aver ricevuto carta bianca dagli Studios anche per quanto concerne i suoi metodi di lavorazione tutt'altro che banali.

"Beh, ora dirò una cosa così noiosa che volgerete gli occhi al cielo, ma penso che Marvel con questo film... Penso che questo film sia un grosso rischio per Marvel. Penso che [gli Studios] vi sorprenderanno, lo spero davvero. [...] Penso che Marvel abbia rischiato nel permetterci di girare sul luogo, perché il fatto di fare delle riprese in grandangolo sui paesaggi influisce molto sul modo in cui dovrai lavorare sugli effetti speciali. Un sacco di cose vi sembreranno diverse dal solito. Abbiamo girato un sacco in loco, ma a me piace anche girare in studio, imparare cose sulle nuove tecnologie, anche perché sono cresciuta con i manga. Ho sempre immaginato roba che non esistesse" ha spiegato Zhao.

A proposito di riprese: pare che le scene d'azione de Gli Eterni siano ispirate al Revenant con Leonardo DiCaprio; sempre Zhao, intanto, ha promesso di portare nell'MCU una nuova mitologia con Gli Eterni.