Gli Eterni, Chloé Zhao: 'in principio erano 12, ho dovuto tagliare due personaggi'

La pellicola dedicata a Gli Eterni è appena uscita nei cinema italiani e come ben sappiamo sarà incentrata su dieci esseri immortali inviati per proteggere la Terra dai Devianti. La regista Chloé Zhao tuttavia ha rivelato che i protagonisti dovevano essere ben dodici e che due personaggi sono stati tagliati.

Dieci personaggi sono tantissimi su cui lavorare, specialmente se nessuno di loro è stato mai visto prima in un film solista, tutti insieme possono essere visti nel trailer de Gli Eterni. Tuttavia originariamente la pellicola doveva avere 12 personaggi principali, ma la regista Chloé Zhao ha rivelato di averne abbandonati due perché non aggiungevano molto al film in generale.



“C'erano 12 personaggi quando ho letto la sceneggiatura per la prima volta; 12 Eterni" ha spiegato Zhao. "Abbiamo dovuto lasciarne andare due lungo la strada. Alcuni personaggi non hanno bisogno di molto tempo sullo schermo, si tratta di quello che fanno con il tempo che hanno sullo schermo. Devono essere memorabili. E quando abbiamo guardato questi 10 individui unici, abbiamo pensato a come rappresentano 10 aspetti della natura umana. Sono qui da così tanto tempo, quello che diventano oggi è una parte importante di ciò che siamo. E quindi era altrettanto importante che rimanessero memorabili. Tutti e 10 avevano lo stesso peso; non necessariamente il tempo sullo schermo, ma il peso è uguale".

Sfortunatamente non ha rivelato chi fossero esattamente questi due personaggi scartati, ma visto che il mito Marvel continua ad espandersi, non è improbabile che i nomi vengano fuori in futuro. Per quanto riguarda i personaggi che invece vedremo sullo schermo, sarà interessante vedere quali Eterni emergeranno come i preferiti dai fan nelle prossime settimane ora che il film ha fatto il suo debutto. Avete delle idee su chi siano i personaggi abbandonati? Fatecelo sapere nei commenti! Intanto vi lasciamo con la nostra recensione de Gli Eterni.