Gli Eterni, Chloe Zhao: 'Il mio film ha diviso molto nell'ambiente Marvel'

Eternals è un film che ha diviso molto critica e pubblico, tra le cui fila ha trovato apprezzamenti e critiche. Adesso la sua regista, Chloe Zhao, parla di quanto la pellicola sia stata divisiva anche nell'ambiente Marvel.

Zhao, considerata come una delle 10 registe che hanno cambiato il cinema, ha ammesso che secondo lei a danneggiare il film sarebbe stata soprattutto la sua data di uscita. Infatti la pellicola avrebbe dovuto vedere la luce molto tempo prima. "Eternals avrebbe dovuto essere rilasciato subito dopo Endgame, e non in un periodo storico in cui tutte le persone stanno attraversando una crisi esistenziale", ha spiegato Zhao. "Il film stesso racconta di una crisi esistenziale, sia per l'umanità sia per Dio. Quindi credo che abbiamo decisamente sentito l'arrivo [di tutto quello che stiamo vivendo]".

La regista ha poi parlato del suo modo di accogliere le critiche, e come ha gestito la questione nel corso della sua carriera. "Ho ricevuto un po' di consensi e divisioni sul mio lavoro" ha ammesso. "Nessuna delle due cose ha una grande influenza su di me come artista, perché ogni volta che sono abbastanza fortunata da poter creare, imparo dal processo. Da ciò in cui sono riuscita a fare, e da ciò in cui ho fallito. Ma quel processo di apprendimento è una cosa molto intima. Tutto quello che va oltre, per me, è solo una parte dell'ecosistema che esiste a causa della natura del settore in cui operiamo. Come un fiore o una roccia, riconosco e apprezzo la loro presenza. Ma è tutto lì."

Cosa ne pensate dell'analisi di Chloe Zhao? Fatecelo sapere nei commenti!