Gli Eterni, Chloe Zhao è stata fortemente ispirata da manga e film fantasy

Discutendo delle ispirazioni personali per la sua filmografia durante una recente intervista con Variety, la Premio Oscar Chloe Zhao, regista del bellissimo Nomadland e del prossimo e atteso Gli Eterni di casa Marvel, ha approfondito anche l'enorme bagaglio culturale appreso dal talento di Jack Kirby e dal cinema fantasy.

Queste le sue parole:



"Jack Kirby e la sua immaginazione, il suo incredibile lavoro, sono davvero le fondamenta de Gli Eterni. Poi c'è questo straordinario viaggio cinematografico che i Marvel Studios hanno intrapreso. Inoltre sono una grandissima fan del MCU e del genere, essendo cresciuta con la fantascienza, i film fantasy e i manga. Come si può avere questo grande crogiolo e cucinare qualcosa dal sapore vagamente differente? Per me è stato eccitante. Vedremo la risposta del pubblico in autunno".



Gli Eterni, lo ricordiamo, sono una specie extraterrestre e immortale proveniente da un pianeta lontano che è arrivata sulla Terra migliaia di anni fa. Questi supereroi hanno protetto l'umanità fin dall'alba dei tempi. Possiedono una forza incredibile e l'abilità di volare, ma non solo. Il ritorno dei Devianti, una razza di predatori alieni, spinge gli Eterni a unire i loro poteri. Lavorando come una squadra, tenteranno di salvare il mondo. Il film è ambientato dopo gli eventi di Avengers: Endgame.

L'uscita de Gli Eterni è fissata al 5 novembre 2021, ma restiamo in attesa di eventuali slittamenti in caso di posticipo di Black Widow. Nei giorni scorsi, la regista ha parlato dei rischi presi da Marvel per realizzare Gli Eterni.



Nel frattempo, potete godervi il trailer ufficiale di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, cinecomic diretto da Destin Daniel Cretton e con protagonista Simu Liu in uscite nelle sale cinematografiche il prossimo 3 settembre, due mesi primi de Gli Eterni.



Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti.