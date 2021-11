Gli Eterni, Chloe Zhao: 'L'evoluzione di Sersi è simile a quella di Paul Atreides'

Tra Gli Eterni e Dune c'è più di un punto di contatto: Chloe Zhao si è più volte consultata con l'amico Denis Villeneuve nel corso dei lavori sul suo primo film Marvel, traendo ispirazione dal lavoro del regista di Blade Runner 2049 per dar vita a vari aspetti della sua opera, dal punto di vista tecnico quanto da quello narrativo.

A tornare sull'argomento, mentre Marvel festeggia i risultati de Gli Eterni al box-office, è la stessa Chloe Zhao: la regista di Nomadland, in particolare, ha paragonato l'arco evolutivo di Sersi a quello di Paul Atreides, definendo quella del personaggio di Gemma Chan come una storia di formazione.

"Il viaggio di Paul non è semplicemente raggiungimento della maturità e poi tutto liscio. Dovrà occupare un posto moralmente molto complesso, e allo stesso modo Sersi, ma non voglio spoilerare il film. È complicato. Il tipo di eroe che lei vuole diventare non vede tutto bianco o nero in termini di moralità" sono state le parole di Zhao al riguardo.

Cosa ne pensate? Credete anche voi che il percorso di Sersi sia effettivamente paragonabile a quello di Paul Atreides? Diteci la vostra nei commenti!