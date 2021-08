Gli Eterni, Chloe Zhao elogia Gemma Chan: 'Intelligente e coraggiosa'

Abbiamo scoperto nei giorni scorsi che Gli Eterni uscirà solo al cinema. Il film, tra le altre cose, segnerà il ritorno nel Marvel Cinematic Universe di Gemma Chan, che dopo aver interpretato Minn-Erva in Captain Marvel sarà Sersi. In una recente intervista a Vogue, la regista Chloe Zhao ha avuto parole di elogio per l'attrice.

"È sempre stato un mio desiderio creare un supereroe femminile dalle sfumature che si vedono raramente in questo genere" ha spiegato la regista di Gli Eterni, recentemente premiata con l'Oscar per Nomadland. "Anche Gemma era molto interessata a questa idea e ha accettato la sfida. È una grande attrice, molto intelligente e coraggiosa. Ha dato a Sersi uno splendido tocco di gentilezza, empatia e vulnerabilità che credo inviterà gli spettatori a ripensare a ciò che significa essere eroici."

Se per Kit Harington Gli Eterni sarà diverso dagli altri film Marvel, Gemma Chan dal canto suo ha parlato così del suo personaggio: "Sersi non è il tipico supereroe: non è necessariamente la migliore combattente, non ha poteri impressionanti. La cosa principale è la sua empatia: ha una connessione con gli umani, con il mondo e con la terra. Questa è la sua forza, così mi sono appoggiata a quella". La trentottenne attrice, vista anche in Maria regina di Scozia, ha aggiunto che non si sarebbe "mai aspettata di tornare nel MCU, quindi è stata una sorpresa. E poi lavorare con una regista donna dell'Asia orientale non me lo sarei mai aspettato, anche solo pochi anni fa."

Gli Eterni sarà al cinema dal prossimo 5 novembre.