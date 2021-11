Gli Eterni, Chloe Zhao: 'Un crossover con DC? Non sempre possiamo fare ciò che vogliamo'

Quante volte abbiamo sognato che il crossover del secolo porti sul grande schermo i due universi narrativi supereroistici più famosi e amati al mondo? MCU e DC, però non hanno mai compiuto passi decisi in questa direzione: dobbiamo quindi definitivamente accantonare ogni speranza? Ne ha parlato la regista de Gli Eterni Chloe Zhao.

Dopo aver ammesso di essersi ispirata a Superman per il suo Ikaris, infatti, Zhao ha parlato della possibilità di vedere per una volta insieme gli eroi Marvel e quelli DC, dicendosi assolutamente entusiasta dell'idea ma, al tempo stesso, invitandoci a tenere i piedi ben saldi sul terreno.

"Chi non vorrebbe? Ovviamente io lo vorrei, chi non vorrebbe vedere un crossover del genere? Purtroppo però non possiamo sempre ottenere ciò che vogliamo, forse per noi non sarebbe la cosa migliore. Forse è meglio che su certe cose si tiri sempre un po' il freno" sono state le parole della regista premio Oscar per Nomadland.

Ad oggi, dunque, non possiamo far altro che accontentarci di sentir nominare per la prima volta Superman e Batman in un film Marvel: la speranza, si sa, è però sempre l'ultima a morire. Sogni a parte, comunque, diamo uno sguardo ai numeri dell'esordio de Gli Eterni al botteghino.