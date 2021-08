Eterni, chi è Kro? Tutto ciò che c'è da sapere sul nuovo villain Marvel

Come abbiamo finalmente potuto vedere nell'incalzante trailer finale degli Eterni di Chloe Zhao, a dare del filo da torcere ai protagonisti del nuovo cinecomic Marvel Studios saranno i Devianti, anche unico e solo motivo del loro ritorno o della loro ri-attivazione come protettori della Terra - questione spiegata sempre nel filmato.

A guidare la forza dei Devianti c'è Kro, personaggio creato da Jack Kirby e apparso per la prima volta nel numero 1 della serie degli Eterni nel 1976. È in assoluto il nemico giurato dei personaggi, essendo anche il leader militare dei Devianti e tra i primogeniti della stessa razza creata dai Celestiali. Oltre a essere in grado di mutare forma a proprio piacimento, è anche immortale, cosa che non lo accomuna ai Devianti, ai quali infatti nasconde questa particolarità dicendo di essere un discendente di una lunga stirpe.



Nei fumetti è legato anche sentimentalmente con Thena, personaggio che nel film sarà interpretato da Angelina Jolie e leader degli Eterni, praticamente della fazione opposta e nemica giurata a quella di Kro. Hanno anche due figli: Donald e Deborah Ritter. La loro relazione è comunque sviluppata lungo tutta la serie dedicata, il che significa nel corso di quasi cinquant'anni di pubblicazioni.



Nel corso dei secoli, Kro è stato identificato da più di un umano come il Diavolo in persona, proprio a causa della sua volontà di terrorizzare il genere umano e influenzarne la storia.