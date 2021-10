Gli Eterni, il cast in arrivo a Roma: il nuovo film Marvel chiuderà la Festa del Cinema

Arriverà nelle sale italiane il prossimo 3 novembre Gli Eterni, il nuovo film Marvel diretto da Chloé Zhao, premiata con l'Oscar per Nomadland. Il film sarà presentato domenica 24 ottobre all'Auditorium Parco della Musica, e chiuderà così il programma della Festa del Cinema di Roma e di Alice nella città.

Oltre alla regista, vedremo così sul red carpet alcuni dei protagonisti del film, come Angelina Jolie, Gemma Chan, Richard Madden e Kit Harington.

Gli Eterni potrebbe preparare il pubblico all'ingresso di Hercules nel MCU, portando il Marvel Cinematic Universe verso una nuova dimensione. In una recente intervista, inoltre, è stato svelato un superpotere unico degli Eterni.

Gli Eterni, terzo film della Fase 4 del MCU dopo Black Widow e Shang-Chi, porta sul grande schermo un’epica storia che abbraccia migliaia di anni e vede protagonisti un nuovo team di supereroi immortali, costretti a uscire dall’ombra per unirsi contro il più antico nemico dell’umanità, i Devianti. Oltre ai nomi già citati, fanno parte del cast anche Salma Hayek, Kumail Nanjiani, Lauren Ridloff, Lia McHugh, Don Lee, Brian Tyree Henry e Barry Keoghan.

L'appuntamento per l'anteprima di Gli Eterni alla Festa del Cinema di Roma, e per l'incontro con la regista e gli attori, è quindi per le 18.30 di domenica prossima, 24 ottobre.