Eterni contro Captain Marvel, chi è più forte? La Marvel dà una risposta ufficiale!

Gli Eterni sono più forti di Captain Marvel? E' quello che i fan del Marvel Cinematic Universe si stanno chiedendo dalla pubblicazione del trailer finale di Eterni, e adesso la Marvel ha finalmente detto la propria sull'argomento.

Il produttore di Eterni Nate Moore ha affermato che Captain Marvel sarebbe un'avversaria tosta, ma ha anche descritto Thena di Angelina Jolie come una Capitan America con armi cosmiche. Moore ha chiarito che i realizzatori del film non volevano rendere i personaggi di Eterni troppo simili a delle divinità. "Voglio dire, sono ovviamente molto più forti degli umani. Non avrebbero alcun problema contro, che so, Occhio di Falco o Vedova Nera. Non volevamo che fossero troppo divini perché a quel punto ci sarebbe stato il rischio di distanziarli troppo dagli spettatori e renderli poco familiari, sarebbe stata difficile identificarsi con loro. Ma con un personaggio come Thor abbiamo fatto un grande lavoro, quello era il nostro parametro. Non abbiamo necessariamente una classifica dei personaggi più forti, ma se gli Eterni dovessero incrociarsi con altri personaggi... sarà una cosa divertente da scoprire. Se siamo d'accordo sul fatto che Captain America è il miglior combattente tra gli umani, allora direi che Thena è come una Captain America che impugna armi cosmiche".

Ricordiamo che Eterni uscirà al cinema dal 5 novembre prossimo e potrebbe rappresentare il maggior successo dell'anno per la Marvel: a tal proposito, secondo le stime Eterni ha già venduto più prevendite di Shang-Chi e Black Widow.