Eterni, il capo marketing Marvel: 'Il trailer è molto vago per una ragione ben precisa'

Abbiamo visto tutti il primo trailer di Eternals, il nuovo film dei Marvel Studios in arrivo a novembre che introdurrà una serie di personaggi mai visti e poco noti anche al pubblico di lettori dei fumetti, proprio come era accaduto per Guardiani della Galassia visto che anche qui verranno trattati argomenti di natura galattica.

Dopo aver realizzato il record di visualizzazioni per un trailer Marvel, il primo trailer di Eternals è stato ovviamente criticato per essere molto vago e non anticipare praticamente nulla di quello che sarà la trama ufficiale della pellicola ancora perfettamente top secret, se non che il nuovo gruppo di supereroi interverrà direttamente con gli affari degli esseri umani dopo essere rimasto nell'ombra per tutti questi millenni.

Proprio nel corso di una recente intervista concessa all'Hollywood Reporter, Asad Ayaz, capo del marketing ai Marvel Studios, ha precisato il motivo per cui il primo trailer di Eternals è così vago nei confronti della trama: "Con Loki, guardi la data d'uscita di un film o una serie e lavori su quello basandoti sulla storia che vuoi raccontare nel corso della campagna. Ci mettiamo molta creatività in quello che vogliamo far provare ai fan e in quelli che vogliamo i fan sappiano quando vedono il film e non per forza degli spoiler prima dell'uscita. Se guardate il trailer di Eternals, non rivela nulla. Dobbiamo ancora fare parecchio su quel film. Saremo molto cauti perché abbiamo altri film e serie prima di quello. Eternals è un film speciale per via di questi nuovi personaggi e abbiamo be due film in uscita prima di quello. Quindi questo ci dà un vantaggio nell'usare quei film per esporli agli Eterni ma anche sparigliando le carte".

Ayaz ha continuato: "Loki e Black Widow sono due proprietà dal potenziale creativo enorme. Guardate i trailer di Shan-chi, di Black Widow e di Eternals, sono completamente unici. Non sembrano quasi collegati e non sono ridondanti o ripetitivi. E' qualcosa di meraviglioso da avere nel nostro reparto marketing. Vogliamo assicurarci che l'esperienza dei fan verso ognuno dei film sia unica e speciale e non farla sembrare solo una serie di proprietà Marvel che ti travolgono allo stesso tempo".

Eternals è diretto da Chloe Zhao regista Premio Oscar per Nomadland, e arriverà nelle sale a novembre.