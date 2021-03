Eterni, Brian Tyree Henry sui suoi poteri nel cinecomic Marvel: 'Aspettate e vedrete'

Il posticipo dell'uscita in sala (e su Disney+) di Black Widow non ha alterato per il momento la data prefissata per l'arrivo al cinema de Gli Eterni, il nuovo e attesissimo cinecomic Marvel che espanderà ancor di più l'Universo Cinematografico Marvel proponendo un'altro team di supereroi inter-galattici dopo i Guardiani della Galassia di Gunn.

Intervenuto nel corso della trasmissione The Kelly Clarkson Show, Brian Tyree Henry ha anticipato qualcosina circa il nuovo film Marvel in arrivo a novembre e in particolar modo si è riferito al suo stesso personaggio che conosceremo una volta al cinema e magari in un primo trailer che a questo punto dovrebbe arrivare a breve se la data d'uscita non dovesse più subire alterazioni, finora abbiamo potuto vedere solo qualche occhiata ai protagonisti de Gli Eterni.

Nella trasmissione, l'attore ha chiesto a Clarkson quale sia il suo supereroe Marvel preferito, con quest'ultima che ha risposto scegliendo Doctor Strange. La motivazione è stata che adora i suoi poteri e a quel punto è intervenuto Henry:

"Aspetta di vedere i miei di poteri. Loro sono... non voglio rovinare la sorpresa, perché, come ho detto, la Marvel mi sta proprio col fiato sul collo, ma...".

Dopodiché Clarkson ha promesso di prendere di nuovo in considerazione la sua scelta sull'eroe preferito dopo aver visto le abilità di Phastos nel film Gli Eterni.

Gli Eterni, lo ricordiamo, sono una specie extraterrestre e immortale proveniente da un pianeta lontano che è arrivata sulla Terra migliaia di anni fa. Questi supereroi hanno protetto l'umanità fin dall'alba dei tempi. Possiedono una forza incredibile e l'abilità di volare, ma non solo. Il ritorno dei Devianti, una razza di predatori alieni, spinge gli Eterni a unire i loro poteri. Lavorando come una squadra, tenteranno di salvare il mondo.

L'uscita in sala è attualmente fissata per il 5 novembre 2021. Il film è diretto da Chloe Zhao, candidata ai prossimi Oscar con il film Nomadland, in cui ha anche inserito un riferimento agli Avengers.