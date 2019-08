Gli Eterni, Black Knight era già comparso nel primo film di Doctor Strange

Durante la D23 Expo è stato presentato ufficialmente il cast de Gli Eterni, il nuovo film del Marvel Cinematic Universe nel quale farà il suo esordio anche Kit Harington nei panni di Black Knight.

A quanto pare, però, il personaggio era già stato "introdotto" in Doctor Strange, film di Scott Derrickson che presentò lo Stregone Supremo interpretato da Benedict Cumberbatch: come potete vedere nel post in calce all'articolo, nel Sanctum Sanctorum, la dimora del protagonista, un fan ha scovato l'elmetto di Black Knight.

Vedere l'elmetto di Black Knight nel Sanctum Santorum di Doctor Strange è solo l'ennesima prova di quanto sia lungimirante il progetto di Kevin Feige, che evidentemente già da anni aveva pensato di introdurre - un giorno - questo personaggio così particolare: secondo voi questo easter-egg è una promessa che, prima o poi, Kit Harington e Benedict Cumberbatch compariranno nello stesso film?

La cosa non dovrebbe sorprendere più di tanto, dato che proprio Feige qualche giorno fa ha affermato che il ruolo di Black Knight sarà ampliato in futuro e non si fermerà a Gli Eterni.

Vi ricordiamo che il film, diretto da Chloé Zhao, sarà il secondo della Fase 4 del MCU e arriverà nei cinema a novembre 2020. Nel cast, fra gli altri, anche Richard Madden, Angelina Jolie e Salma Hayek, con Gemma Chan che interpreterà Sersi.