Gli Eterni, Barry Keoghan rivela come Druig avrebbe sconfitto Thanos: 'a mani nude!'

Tutti i fan della Marvel si sono chiesti perché Gli Eterni non siano intervenuti nella battaglia contro Thanos in Avengers: Infinity War ma forse la domanda più pertinente da porsi è: cosa avrebbero fatto contro il Titano Pazzo? Risponde Barry Keoghan.

L'attore interpreta il membro degli Eterni Druig nel film ed intervistato da Comicbook.com, ha chiarito che secondo lui Druig non avrebbe nemmeno avuto bisogno dei suoi poteri di controllo mentale per affrontare Thanos: "Druig potrebbe batterlo con le mani", ha detto Keoghan con sicurezza. "Non ha bisogno del controllo mentale. Druig è un buon pugile."



In effetti, tutti gli Eterni sono superumani simili a divinità con una buona varietà di abilità speciali. Il confronto tra loro e Thanos è una domanda a cui il Marvel Cinematic Universe potrebbe non rispondere mai. Tuttavia, la regista Chloe Zhao ha rivelato che il personaggio di Thanos è il suo preferito nel MCU.



In ogni caso, se le abilità fisiche di Druig non si dimostrassero all'altezza, potrebbe ricorrere ai suoi poteri di controllo mentale. Durante l’intervista è stato fatto notare a Keoghan che Druig potrebbe aver bisogno di un solo schiavo mentale sotto il suo controllo per sconfiggere Thanos: Ant-Man. Druig ha sicuramente una malvagia immaginazione, quindi forse gli sarebbe venuta in mente la stessa idea della popolare teoria trasformata in meme: lasciare che Ant-Man si infiltrasse nel lato B di Thanos e che lo uccidesse espandendosi. Quando ha saputo dell'idea, Keoghan non è rimasto tanto scioccato: "Esatto, lo pensavo". Secondo l'attore Loki e Druig potrebbero collaborare in futuro o almeno lui si augura di poter condividere la scena con Tom Hiddleston. Se non l'avete ancora fatto date un'occhiata alla nostra recensione de Gli Eterni senza spoiler e fateci sapere nei commenti se secondo voi Druig avrebbe potuto sconfiggere Thanos a suon di pugni!