Gli Eterni, Barry Keoghan: 'Le critiche? Stile di Chloe Zhao nuovo per l'universo Marvel'

Gli Eterni rappresenta ad oggi un unicum nel Marvel Cinematic Universe: il film di Chloe Zhao è forte di uno stile immediatamente riconoscibile rispetto a quello degli altri capitoli del franchise, ma la cosa potrebbe aver rappresentato un ostacolo nel raggiungere una certa soglia di gradimento minimo, almeno secondo Barry Keoghan.

Mentre arrivano le smentite di alcuni rumor sul sequel de Gli Eterni, il Joker di The Batman cerca di trovare una spiegazione allo scarso successo del film con Angelina Jolie e Richard Madden: secondo Keoghan, proprio lo stile peculiare della regista di Nomadland potrebbe aver reso l'intera operazione di più difficile comprensione per dei fan abituati ad altro.

"Penso che Chloe abbia portato con sé un certo tipo di sensibilità, no? Quindi Chloe porta, come avete potuto vedere dai suoi film precedenti, performance molto crude ma davvero, davvero toccanti. Penso che non fosse... Penso fosse qualcosa di nuovo. Penso fosse semplicemente nuovo, nuovo per l'universo Marvel" sono state le parole dell'attore.

Cosa ne pensate? Credete che effettivamente Gli Eterni fosse un passo troppo lungo da compiere per il Marvel Cinematic Universe attuale o pensate siano state altre le cause dell'insuccesso? Diteci la vostra nei commenti! Kumail Nanjiani, intanto, ci ha svelato l'esistenza di una scena post-credit tagliata de Gli Eterni.