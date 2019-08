Gli Eterni: Barry Keoghan chiese a Stan Lee di farlo diventare un supereroe sei anni fa

Circa sei anni fa, Barry Keoghan era un giovane attore che recitava in diversi film indipendenti irlandesi. E come la maggior parte dei suoi coetanei, l'attore era un avido frequentatore dei social network, e in particolare di Twitter. E proprio tramite il web Keoghan all'epoca cercò di convincere Stan Lee a farlo diventare un supereroe.

A distanza di anni Barry Keoghan è riuscito a coronare il suo sogno, entrando nel cast de Gli Eterni del Marvel Cinematic Universe, in programma nelle sale nel 2020.

Al momento del tweet, Keoghan era apparso in pochi film irlandesi tra cui Between the Canals, Stalker e King of the Travellers.

Da quel periodo la carriera dell'attore è cresciuta esponenzialmente, partecipando a Dunkirk di Christopher Nolan e in altri titoli quali American Animals e Il sacrificio del cervo sacro di Yorgos Lanthimos.



Nel Marvel Cinematic Universe, Barry Keoghan interpreterà Druig, anche se non è ancora stato chiarito se il personaggio sarà amico o nemico del team di supereroi, visto che nei fumetti cambia spesso schieramento.

Keoghan si unisce ad un cast estremamente ricco e pieno di star che comprende Angelina Jolie, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Salma Hayek e la new entry Kit Harington, che interpreterà il personaggio di Black Knight, con Gemma Chan scelta per recitare nel ruolo di Sersi.

Secondo Lauren Ridloff, membro del cast, Gli Eterni avrà un appeal sexy e internazionale.