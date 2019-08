Gli Eterni: Barry Keoghan nel cast, Gemma Chan è in trattative

Il cast dell'adattamento cinematografico de Gli Eterni, le cui riprese potrebbero svolgersi nelle Isole Canarie, si arricchisce quest'oggi di un nuovo membro, come annuncia in esclusiva Collider.

Stando al sito, l'attore Barry Keoghan (Dunkirk) è in trattative finali per salire a bordo del progetto in un non meglio specificato ruolo all'interno del cinefumetto che porterà la firma della regista Chloe Zhao.

Variety, invece, svela che l'attrice Gemma Chan è anche lei in trattative per entrare nel cast di Eternals. La Chan ha dato il volto alla villain Minn-Erva all'interno di Captain Marvel, altro film del Marvel Cinematic Universe uscito nelle sale cinematografiche lo scorso febbraio. Al momento non sappiamo se il ruolo che ricoprirà la Chan sarà proprio quello di Minn-Erva oppure interpreterà un personaggio totalmente nuovo; stando ad alcuni scooper, infatti, la Chan potrebbe impersonare un nuovo "ruolo" che, nei casting call, era chiamato Karen.

Se la Chan verrà confermata e darà il volto ad un altro personaggio confermerebbe la possibilità, dunque, dello stesso attore che può interpretare più ruoli all'interno del Marvel Cinematic Universe, quindi lasciando uno spiraglio di possibilità anche per le produzioni Netflix che i fan, dopo il casting di Mahershala Ali come Blade, avevano ipotizzato potessero essere ormai fuori dal MCU in seguito al doppio-casting (Ali era anche Cottonmouth in Luke Cage).

Ricordiamo che Eternals uscirà nei cinema a novembre 2020.