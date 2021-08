Gli Eterni avrà il marchio di Chloe Zhao: 'Il DNA è lo stesso di Nomadland'

Anche se sono in molti a temere un rinvio dell'uscita di Gli Eterni, l'arrivo al cinema del nuovo film Marvel diretto da Chloe Zhao è ancora fissato per il prossimo 5 novembre. A quanto pare la regista, premiata con l'Oscar per Nomadland, ha accettato di lavorare al cinecomic perché attratta dalle tematiche a lei più care.

Gli Eterni avrà così il marchio di fabbrica di Chloe Zhao, come ha raccontato anche il produttore Nate Moore a Empire.

"Chloe è interessata a raccontare storie di outsider che si trovano alla deriva in mondi nuovi. Nomadland e Gli Eterni condividono entrambi quel DNA. Nomadland naturalmente non è così simile a Gli Eterni, ma ha la stessa risonanza tematica."

Resta da capire che ruolo avrà Gli Eterni nel Marvel Cinematic Universe, anche perché il produttore non ha parlato più di tanto della trama del film. Su Empire, in ogni caso, è apparsa anche una nuova immagine di Gli Eterni, visibile anche in calce alla notizia. Nate Moore ha parlato anche di come sia un fatto inedito per i Marvel Studios avere a che fare con una regista titolata come Chloe Zhao, che grazie a Nomadland ha raggiunto una nuova dimensione in termini di notorietà.

"Questa è sicuramente una novità per tutti noi. Dalla regista premio Oscar di... non è una frase che sei abituato a sentire prima di un film Marvel."