Gli Eterni, l'attesissima reunion di Game of Thrones nella nuova clip

Sin dall'annuncio del cast de Gli Eterni i fan di Game of Thrones andarono letteralmente in visibilio per la presenza di Kit Harington e Richard Madden, rispettivamente Jon Snow e Robb Stark nel celebre show HBO: ma come sarà rivedere finalmente insieme i due membri della famiglia Stark per la prima volta dopo tanti anni?

A svelarcelo è la nuova clip tratta dal film di Chloe Zhao: poco dopo il leak del ruolo di Harry Styles ne Gli Eterni, infatti, Marvel ha deciso di regalarci un'ulteriore anticipazione di ciò che vedremo il prossimo novembre in un breve video in cui incontriamo proprio Ikaris e Dane Whitman, vale a dire i personaggi interpretati dalle due ex-star di Game of Thrones.

Nel video vediamo i due confrontarsi con un Deviante, uno degli esseri con cui gli Eterni saranno chiamati a combattere nel corso del nuovo film del Marvel Cinematic Universe: oltre ai già citati Ikaris e Black Knight, nella clip notiamo ovviamente anche la presenza di Sprite (Lia McHugh) e Sersi (Gemma Chan), altri due membri del team che includerà anche l'Ajak di Salma Hayek e la Thena di Angelina Jolie.

Vi è piaciuto questo primo tuffo nei ricordi di Westeros? Fatecelo sapere nei commenti! Nei giorni scorsi, intanto, Kevin Feige ha parlato de Gli Eterni come di una lettera d'amore a Jack Kirby.