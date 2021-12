Gli Eterni arriva su Disney+! Un nuovo poster svela la data

Non sono passate che poche settimane dall'esordio de Gli Eterni sul grande schermo: come ormai sempre accade per ogni nuovo capitolo del Marvel Cinematic Universe, però, i fan hanno immediatamente cominciato a chiedersi quando il film di Chloe Zhao sarebbe finalmente sbarcato nel catalogo Disney+.

Mentre si continuava a discutere del cameo di Blade sul finale de Gli Eterni, dunque, la macchina organizzativa e distributiva di Disney non è certo andata in ferie: proprio in queste ore si è infatti finalmente giunti a una conclusione per quanto riguarda la finestra di lancio del film con Gemma Chan e Kit Harington sulla nota piattaforma streaming, per la gioia di tutti coloro che non vedevano l'ora di rivivere dal proprio divano le avventure di Ikaris e soci.

Un nuovo poster in cui compare la formazione degli Eterni al completo, dunque, ci ha svelato poco fa il giorno in cui il film della regista di Nomadland sarà messo a disposizione degli abbonati Disney+: si tratta del prossimo 12 gennaio, data a partire da cui l'ultimo film del Marvel Cinematic Universe sarà quindi disponibile in maniera completamente gratuita per gli utenti del servizio streaming.

Pensate di concedervi un rewatch dell'esordio Marvel di Chloe Zhao? Fatecelo sapere nei commenti! Disney+ a parte, intanto, recentemente Richard Madden ha parlato del gesto compiuto da Ikaris sul finale de Gli Eterni.