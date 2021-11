Gli Eterni, Angelina Jolie: 'Uno spin-off su Thena? Non voglio separarmi dalla famiglia'

La Thena di Angelina Jolie è stata secondo molti fan e addetti ai lavori uno degli elementi più riusciti de Gli Eterni: il personaggio presenta indubbiamente uno dei background più interessanti del team presentatoci da Chloe Zhao, ragion per cui in molti cominciano già a ragionare sulla possibilità di uno spin-off incentrato su di lei.

Mentre i fan si chiedono chi ci sarà alla regia del sequel de Gli Eterni, dunque, Angelina Jolie dimostra di avere le idee chiare: l'attrice si è detta assolutamente non interessata ad uno spin-off che riguardi solo il suo personaggio, dicendosi invece più che felice dell'eventualità di proseguire il percorso con il resto dei suoi compagni di viaggio.

"Ho amato far parte di questa famiglia, quindi non ho alcun desiderio di separarmi da essa. Ma sarei felicissima di interpretarla di nuovo e di esplorare più a fondo i suoi tormenti. Penso sia divertente chiedersi dove siano stati nel corso degli anni. Abbiamo migliaia di anni di materiale a disposizione. Possiamo portarla dove vogliamo. Penso sia divertente e mi piace anche l'idea che possa apparire in altre situazioni, per esempio in altri film Marvel" sono state le sue parole.

Vi piacerebbe l'idea di uno spin-off su Thena o vi trovate d'accordo con la posizione di Angelina Jolie? Fatecelo sapere nei commenti! Un nuovo poster de Gli Eterni, intanto, si è concentrato sul Dane Whitman di Kit Harington.