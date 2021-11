Eternals, Angelina Jolie si scaglia contro chi critica le scene LGBTQ: 'siete ignoranti'

Eternals è uno dei film più inclusivi della Marvel e questo sfortunatamente ha creato diverse polemiche portando la pellicola ad essere censurata in alcuni paesi come Arabia Saudita, Kuwait e Quatar. La star Angelina Jolie ha detto la sua sull’accaduto e non è andata per il sottile.

L’uscita del film non è stata accolta ovunque allo stesso modo a causa della presenza di un personaggio omosessuale, Phastos interpretato da Brian Tyree Henry. La regista di Eternals si era augurata che il film non venisse censurato ma questo non è accaduto. Alcuni paesi hanno vietato il film e hanno invitato i Marvel Studios a rimuovere quelle scene prima che possano essere proiettate, ma lo studio è rimasto fermo nel suo impegno a mantenere il film nella sua versione originale. Angelina Jolie, che interpreta Thena nella pellicola, ha elogiato i Marvel Studios per non aver tagliato la relazione LGBTQ e ha definito "ignoranti" chiunque sia sconvolto da questa rappresentazione.

"Sono triste per quel pubblico. E sono orgogliosa che la Marvel abbia rifiutato di tagliare quelle scene", ha detto Jolie a news.com.au. "Ancora non capisco come facciamo a vivere oggi in un mondo in cui ci sono ancora persone che non vedono la bellezza di quella relazione e quell'amore. Chiunque sia arrabbiato per questo, o si senta minacciato da questo, è ignorante." L'attrice sembra essere fermamente dalla parte pro-Marvel di questa controversia. Se la Marvel dovesse modificare il film per altri paesi, diminuirebbe la rappresentazione tanto necessaria a cui i Marvel Studios stanno lavorando.



Phastos è il protagonista del primo bacio tra persone dello stesso sesso sullo schermo nel Marvel Cinematic Universe. Ha una relazione con un uomo di nome Ben, con i due che condividono la custodia del figlio. "Ci sono stati eroi gay prima nei fumetti.", ha spiegato Kevin Feige a Variety a ottobre. "Questo è solo l'inizio."



"Ci vuole tempo, abbiamo così tante storie che possiamo raccontare", ha detto la produttrice Marvel Victoria Alonso a Variety all'inizio dell'anno. "Non stiamo cambiando nulla. Stiamo solo mostrando al mondo chi sono queste persone, chi sono questi personaggi...C'è molto in arrivo che penso sarà rappresentativo del mondo di oggi. Non ce la faremo nel primo film o nel secondo film o nel terzo film, o nel primo spettacolo o nel secondo spettacolo, ma faremo del nostro meglio per cercare di rappresentare costantemente tutti. Non lo faremo perché è politicamente corretto o scorretto. È quello che è. Non dimenticare, seguiamo i nostri fumetti. Cerchiamo di seguirli abbastanza. Quindi nei fumetti, questo è quello che era."



