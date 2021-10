Gli Eterni: Angelina Jolie aveva rifiutato altri ruoli di supereroi in passato!

Gli Eterni di Chloé Zhao è il prossimo film in arrivo del MCU, con un'uscita nelle sale italiane programmata per il 3 Novembre. La pellicola conterà su cast di grandi nomi, tra i quali figura anche quello di Angelina Jolie. Inizialmente era stata una sorpresa, e in effetti oggi l'attrice ci racconta che in passato aveva rifiutato ruoli simili.

Così come il collega Kit Harington, anche Jolie negli anni scorsi aveva scartato l'idea di interpretare una supereroina. "Di solito non vado verso film di supereroi o di fantascienza. Generalmente non è quello che cerco per la mia carriera. Però sembrava che stesse accadendo qualcosa di diverso in questo film. Era molto incentrato sui personaggi", ha raccontato Angelina Jolie. "Questi ragazzi non sono Spider-Man o Capitan America o Hulk. Molti fan accaniti non sanno ancora chi sono gli Eterni. Presentarli tutti in una volta è una sfida non facile." E Chloé Zhao sembra proprio la persona perfetta per questo tipo di narrazione incentrata sui personaggi.

Ovviamente è stato già chiesto a Jolie se tornerà in futuro, ma lei ha dichiarato di non poterlo ancora dire. Ha poi parlato dei suoi allenamenti, molto particolari se si considera il suo superpotere unico che le permette di "poter creare armi attraverso le sue mani". Secondo l'attrice è stata una vera sfida capire come combattere considerando questa sua abilità. Se siete curiosi di scoprire tutti i poteri degli Eterni, ecco una lista!

I fan non vedono l'ora di vederla in azione nel nuovo film della Marvel, il cui arrivo è ormai imminente. Intanto possono godersi l'incredibile trailer di Eternals!