Eterni: Angelina Jolie, Richard Madden e tutto il cast nelle nuove cover di EW

Entertainment Weekly ha pubblicato le nuove cover del mese di agosto, svelando un nuovo sguardo ai protagonisti di Eterni, il nuovo cinecomic dei Marvel Studios scritto e diretto dalla regista premio Oscar Chloe Zhao.

Come al solito, potete visionarle in calce all'articolo: vediamo Gemma Chan, interprete di Sersi ma ancora grande assente Kit Harington, star di Game of Thrones che debutterà nel MCU proprio grazie ad Eterni, nel quale interpreterà Dane Whitman, alias il Cavaliere Nero, personaggio umano che brandisce una potente spada mistica che però non farà parte del team ma sarà legato ad esso proprio tramite Sersi/ Gemma Chan.

Nelle cover presenti anche Richard Madden nei panni di Ikaris, il leader degli Eterni in grado di volare, proiettare raggi di energia cosmica dagli occhi e sfoggiare una forza sovrumana, Brian Tyree Henry nei panni di Phastos, un inventore Eterno che aiuta segretamente l'umanità a progredire tecnologicamente e che sarà il primo supereroe MCU ad essere raffigurato come apertamente omosessuale, Barry Keoghan nei panni di Druig, un Eterno che può usare l'energia cosmica per controllare le menti degli altri e che non è a favore delle interazioni dei suoi compagni con l'umanità, Salma Hayek nei panni di Ajak, la guida saggia e spirituale degli Eterni che ha aiutato il progresso della civiltà umana ed è in grado di usare le sue capacità per guarire, e anche Angelina Jolie nei panni di Thena, una feroce guerriera Eterna che può formare qualsiasi arma dall'energia cosmica.

La distribuzione del film è prevista negli Stati Uniti per il 5 novembre 2021 e in Italia per il 3 novembre, anche se l'uscita al cinema di Eterni non è sicura, come rivelato da Kevin Feige in una recente intervista.