Gli Eterni, Angelina Jolie: 'Amplierà il nostro modo di guardare ai supereroi'

Angelina Jolie non è certo nuova alle grandi produzioni: anche per un'attrice di grande esperienza come lei, però, avere a che fare con un franchise titanico come il Marvel Cinematic Universe può risultare ben altro che una passeggiata, soprattutto quando si parla di un film atteso come Gli Eterni.

Il film con Richard Madden rivestirà un ruolo importantissimo nel Marvel Cinematic Universe che verrà e, stando a quanto dichiarato in una recente intervista, sembra proprio che la nostra Angelina ne sia ben consapevole: "Mi piace moltissimo questo cast, mi piace il fatto che siamo arrivati tutti insieme. Ho accettato per supportare le idee di Chloe Zhao e l'impegno di Marvel nel voler ampliare il modo in cui guardiano ai supereroi. Correre in giro in un costume dorato non era ciò che immaginavo per i miei quarant'anni. Ma credo sia una follia positiva" sono state le parole di Jolie.

Le aspettative, insomma, continuano ad alzarsi: recentemente, d'altronde, lo stesso Kevin Feige ha parlato de Gli Eterni come la miglior storia che abbia mai sentito, e detto da uno come lui non è certo roba da poco! Siete altrettanto fiduciosi? Diteci la vostra nei commenti! Jim Starlin, intanto, si è detto convinto che ne Gli Eterni ritroveremo anche Thanos.