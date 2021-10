Gli Eterni, 3 nuovi poster e una conferma: le 2 scene post-credit saranno molto importanti

Manca ormai davvero poco all'uscita al cinema de Gli Eterni: il film di Chloe Zhao esordirà sul grande schermo il prossimo novembre, ma fino ad allora ci saranno ancora nuove immagini ad anticiparci ciò che vedremo e, soprattutto, nuovi dettagli pronti a trapelare proprio come accaduto in queste ore.

Mentre Clayton Davis parla di Oscar alla Miglior fotografia per Gli Eterni, infatti, i Marvel Studios ci concedono un ulteriore assaggio di quanto messo a punto dalla regista di Nomadland con i nuovi poster ufficiali del film, tra cui una splendida locandina IMAX che sembra promettere un impatto visivo di altissimo livello.

Non solo i nuovi poster, però: stando alle ultime notizie trapelate, infatti, Gli Eterni dovrebbe ben due scene post-credit, come già accaduto in tanti altri film del Marvel Cinematic Universe. Le indiscrezioni, però, parlano di scene molto importanti per la trama e che non dovrebbero quindi limitarsi a qualche simpatico siparietto tra i protagonisti: un dettaglio che non può far altro che accrescere ulteriormente un hype già alle stelle per uno dei film più interessanti e attesi di questa Fase 4.

Quali aspettative avete sul primo film Marvel di Chloe Zhao? Fatecelo sapere nei commenti! Recentemente, intanto, è stata confermata la presenza di due storyline differenti ne Gli Eterni.