Gli Eterni 2 e Avengers 5, rumor: i Marvel Studios sono già al lavoro sui sequel?

Dopo che i Marvel Studios hanno svelato le date di uscita e i loghi ufficiali di tutte le pellicole in arrivo da qui al 2023, tra cui l'atteso Gli Eterni di Chloe Zhao, ecco arrivare in rete un interessante rumor sul futuro del franchise oltre la Fase 4.

In un suo recente video pubblicato su YouTube, il solitamente affidabile John Campea ha rivelato che, stando ad un suo contatto, lo studio guidato da Kevin Feige avrebbe già messo in cantiere un sequel de Gli Eterni e un quinto film degli Avengers.

Commentando l'assenza di progetti come Blade, Deadpool 3, Captain America 4 e il film degli X-Men dal video pubblicato sui canali ufficiali della Casa delle Idee, una fonte informata sui piani dei Marvel Studios avrebbe dichiarato: "È fondamentalmente lo stesso motivo per cui Avengers 5 e Gli Eterni 2 non sono stati annunciati. Hanno annunciato solo i film in arrivo fino al 2023 con le date di uscita verificate. Ci sono oltre 20 progetti in cantiere."

Ovviamente si tratta di informazioni da prendere con le dovute cautele in attesa di eventuali conferme o smentite, soprattutto per quanto riguarda Gli Eterni 2, visto che non sappiamo ancora come verrà accolto il loro debutto nel Marvel Cinematic Universe. Per altri approfondimenti, vi lasciamo a tutte le novità sulla Fase 4 del MCU.