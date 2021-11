Eternals: QUELLA scena post-credit si collega a Guardiani della Galassia 3? Ecco come

Dopo l'arrivo nelle sale di tutto il mondo di Eternals di Chloe Zhao, adesso i fan del Marvel Cinematic Universe si stanno chiedendo come questo film si ricollegherà a tutti gli altri usciti in precedenza. Alcuni indizi seminati nel corso della pellicola però lascerebbero intendere che il film potrebbe rimandare a Guardiani della Galassia Vol. 3.

Attenzione: se non avete ancora visto Eternals non vi consigliamo di continuare con la lettura di questo articolo poiché contiene dettagli e spoiler sulla prima sequenza post-credit del film.

Nella prima scena assistiamo al seguito di ciò che è accaduto nel finale del film e vediamo Sersi, Phastos e Kingo che sono stati catturati da Arishem il Celestiale, con gli Eterni rimasti che provano a salvare i propri fratelli. Proprio loro vengono raggiunti da Pip il Troll e un altro personaggio che sarà cruciale: Starfox alias Eros, un altro Eterno interpretato da Harry Styles. Un elemento particolare è il fatto che il personaggio è fratello di Thanos, ma nato con la Sindrome Deviante e dunque allontanato dalla sua stessa razza.

Sebbene a livello figurativo l'apparizione di Eros sia ben più importante, quella di Pip il Troll potrebbe legare il film sugli Eterni direttamente a Guardiani della Galassia 3. Creato da Jim Starlin, il personaggio che nell'originale ha la voce di Patton Oswalt, appare per la prima volta nella sua storia editoriale in Strange Tales #179 al fianco di Adam Warlock e Gamora, ovvero due personaggi appartenenti al franchise dei Guardiani della Galassia di James Gunn. Adam Warlock sarà interpretato da Will Poulter in Guardiani 3.

Ma questa non è la sola ragione per la quale si considera il legame tra i due film; il look in CGI di Pip il Troll infatti non si sposa perfettamente con gli altri personaggi di Eternals tant'è che proprio per questo potrebbe essere stato pensato per apparire in altri film, tra cui proprio Guardiani della Galassia 3.

Mentre aspettiamo maggiori conferme, vi lasciamo alla nostra recensione di Eternals.