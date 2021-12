Eternals, ecco le descrizioni delle scene tagliate incluse negli extra

Nelle ultime ore sono state svelate le descrizioni delle scene di Eternals, il film diretto da Chloé Zhao, regista premio Oscar per Nomadland. Secondo quanto riporta Collider sono quattro le scene eliminate in relazione al montaggio finale del film e che saranno disponibili con la versione DVD, Blu-Ray e 4K Ultra HD.

Così come altri progetti del Marvel Cinematic Universe, Eternals presenterà una serie di contenuti aggiuntivi ed extra insieme alla sua uscita nella versione home-video. Altri contenuti includeranno un commento audio del film con la regista, oltre ad un gag reel e un documentario del backstage sul motivo per cui Marvel ha scelto di adattare Eternals.



Le sequenze in questione includono una conversazione tra Phastos e suo figlio Jack che conduce ad una svolta importante, Sprite e Makkari che discutono delle loro opinioni e visioni sull'umanità, Gilgamesh e Kingo e poi Sprite che affronta Dane sulla relazione con Sersi.



I contenuti extra includeranno anche una conversazione con il cast, intitolata Walks of Life, nella quale discutono delle loro reazioni quando sono stati scritturati per il film, dei loro primi giorni sul set con gli altri attori e com'è stato far parte di una team così variegato di supereroi. Il ricco cast di Eternals include Richard Madden, Kumail Nanjiani, Salma Hayek, Bryan Tyree Henry, Gemma Chan e Kit Harington.



Eternals ha incassato 401,2 milioni di dollari nonostante la pandemia ma nonostante gli ottimi riscontri al box-office risulta essere il film MCU con le peggiori recensioni sinora.

Su Everyeye trovate la nostra recensione di Eternals, diretto da Chloé Zhao.