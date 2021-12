Eternals, la nuova teoria: e se gli Eterni fossero i nuovi villain del MCU?

Eternals ha introdotto una nuova squadra di supereroi con una storia letteralmente millenaria e un ampio assortimento di poteri. Ma ci sarà abbastanza spazio nel Marvel Cinematic Universe per tutti questi eroi? Secondo questa teoria, gli Eterni potrebbero essere in realtà i nuovi antagonisti... Scopriamo insieme di cosa si tratta!

Nella pellicola diretta da Chloé Zhao, gli Eterni ci vengono presentati come creature alle quali è stato affidato il compito di proteggere la Terra dai mostruosi Devianti.

Per buona parte del film li vediamo lottare contro questa minaccia all'umanità, fino a una svolta cruciale: scopriamo, infatti, che gli Eterni sono stati incaricati di proteggere il pianeta affinché continui a fare da incubatore a un nuovo Celestiale, la cui imminente nascita distruggerà tutto il sistema solare. Il team si divide tra coloro che continuano a perseguire il compito che gli è stato affidato, fino al gesto finale di Ikaris in Eternals, e chi tenta di fare tutto il possibile per salvare la Terra da un evento che appare inevitabile.

Più simili a una grande famiglia che a un team di supereroi, gli Eterni rappresentano un'ampia varietà di credenze ed opinioni che spesso sono causa di confronti e diatribe al loro interno. E se già è faticoso per loro andare d'accordo tra loro, immaginiamo come sarebbe un'alleanza con gli Avengers...

Mano a mano che cresce il numero di personaggi presenti nelle pellicole del Marvel Cinematic Universe, è sempre più difficile dare a ognuno lo spazio che meriterebbe. Secondo una nuova teoria, un eventuale scontro tra i due team già noti e amati dal pubblico, Avengers ed Eterni, potrebbe essere la chiave, imitando quanto già accaduto in Captain America: Civil War. Resta solo una domanda: quale squadra ne uscirebbe vincitrice?

Sapevate che esiste un finale alternativo di Eternals? Ne ha parlato di recente la regista Chloé Zhao, affermando che è stato scartato perché non avrebbe ricevuto una buona accoglienza da parte del pubblico.