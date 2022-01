Eternals, una teoria collega il film alla decisione di Doctor Strange in Infinity War

Le teorie sugli eventi visti nei film del Marvel Cinematic Universe sono sempre tra le più affascinanti in circolazione e molte volte queste vengono addirittura lette dai produttori ai Marvel Studios, estasiati da tanto coinvolgimento. L'ultima arrivata proviene da un utente di Reddit che ha pensato a un modo per collegare Eternals e Infinity War.

L'utente in questione cita un evento in particolare, quando cioè su Titano - il pianeta natale di Thanos - Doctor Strange visualizza i 14.000.605 possibili scenari dal quale solo uno vedrà gli Avengers vittoriosi contro il titano pazzo. Questo a condizione che lo Stregone Supremo consegnasse la gemma del tempo a Thanos in persona facendogli così dimezzare la popolazione dell'intero universo. Ecco la teoria dell'utente pubblicata su Reddit:

"Non so se questa cosa è stata già postata prima, ma riguardando la scena di Avengers: Infinity War in cui sono su Titano e Strange guarda i14.000.605 diversi futuri e sul perché non ha fermato Star-Lord dal picchiare Thanos quando erano così vicini a togliergli il guanto dalla mano, penso che Strange avesse visto il futuro in cui battevano Thanos in quel modo su Titano e in cui lo schiocco non accadeva ma successivamente avveniva l'emergenza [vista in Eternals]. Penso che Doctor Strange abbia di proposito dato la gemma a Thanos per lo schiocco affinché ritardasse l'emergenza e più tardi riportasse indietro gli Eterni e spingesse Ajax a credere che la Terra era un pianeta meritevole di essere salvato tradendo Arishem. In breve: Doctor Strange sapeva sarebbe giunta l'emergenza così si è assicurato che Thanos vincesse in Infinity War".

Una teoria piuttosto interessante che rimarca ancora una volta il collegamento tra gli Avengers e gli Eterni, dato che questi ultimi li citano spesso nel film di Chloe Zhao. Eternals è disponibile su Disney+ dal 12 gennaio scorso.