Eternals, i supervisori degli effetti visivi ammettono: 'Pip il Troll aggiunto di fretta'

Eternals ha dato ai fan del MCU un sacco di cose a cui pensare e tra i volti nuovi della pellicola c’è anche quello di Patton Oswald che ha interpretato Pip The Troll, ma sfortunatamente il suo debutto non ha impressionato il pubblico e i supervisori degli effetti visivi ne spiegano i motivi.

Pip è stato introdotto nella scena che ha visto il debutto di Harry Styles nel MCU nei panni del fratello di Thanos, Eros. Mentre Styles ha fatto notizia, Pip non ha attirato l’attenzione se non per la CGI che ha deluso abbastanza il pubblico.



Stephane Ceretti, VFX Supervisor in Eternals, e Matt Aitken, WETA Digital VFX Supervisor, hanno entrambi rilasciato una lunga intervista a The Wrap rivelando che Pip il Troll è stato portato d'urgenza in Eternals dopo che il film ha tagliato una scena finale alternativa che prevedeva la presenza del solo Harry Styles:



"C’era una scena con Harry Styles in realtà, ma era nell'astronave con tutti gli altri Eterni. La regista Chloe Zhao ha avuto l'idea di portare Pip il troll, come suo compagno per la fine del film. Alla fine l'abbiamo fatto abbastanza velocemente".



Ceretti ha aggiunto "è stato un po' difficile farlo in tempo, ma abbiamo fatto quello che potevamo. È andato tutto bene". Ormai non è un segreto che la maggior parte dei fan della Marvel non abbiano apprezzato la CGI del personaggio e questa intervista spiega molto. Ceretti è stato altrettanto schietto riguardo alle grandi sfide che il team VFX ha dovuto affrontare per realizzare Eternals , parlando a ComicBook.com: "Non abbiamo mai fatto un film con effetti visivi del genere. E Chloe Zhao voleva girarlo a modo nostro, in un modo molto indipendente, con una squadra e una troupe limitate intorno a lei e andare avanti in tutte queste location e non girare su uno schermo blu...e ci abbiamo provato, ma è stata una sfida".



Voi che cosa ne pensate degli effetti visivi del film? Fatecelo saper enei commenti e non perdetevi la nostra recensione di Eternals.