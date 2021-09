Eternals, tutti i superpoteri dei nuovi eroi Marvel raccontati dai protagonisti

Oltre ad aver fornito di recente un nuovo sguardo a Eternals grazie alle cover del suo nuovo numero, Total Film ha ora pubblicato una serie di brevi interviste in cui i membri del cast del film Marvel raccontano nel dettaglio i superpoteri dei propri personaggi.

Ecco tutte le varie dichiarazioni del cast:



Gemma Chan (Sersi): "Sersi può manipolare la materia. Quindi sostanze inanimate e oggetti, suppongo. Il che è piuttosto utile".

Angelina Jolie (Thena): "Mi è stato dato il potere di creare armi attraverso le mie mani. Mi sono divertita molto ad allenarmi per cercare di capire come combattere in quel modo".

Richard Madden (Ikaris): "I suoi poteri sono davvero fantastici. È molto forte e ha la capacità di volare e sparare laser dagli occhi".

Kumail Nanjiani (Kingo): "Può sparare raggi dalle sue braccia, dalle sue mani. Ovviamente i raggi laser sono aggiunti in post-produzione. Non ho seguito quel metodo. Ma ho seguito lezioni di arti marziali e fanza per capire quale sarebbe stato il movimento giusto".

Lia McHugh (Sprite): "Sprite può lanciare illusioni! I suoi poteri sono utilizzati in molti modi creativi che diventano rilevanti per la storia".

Lauren Ridloff (Makkari): "Il suo potere più evidente è la velocità, ma il modo in cui la usa come arma è semplicemente geniale, quindi il suo vero potere è la sua intelligenza".

Brian Tyree Henry (Phastos): "A loro piace chiamarlo tecnopatico, il che fondamentalmente significa che può usare la sua mente e la sua energia per assemblare letteralmente qualsiasi cosa da qualsiasi tecnologia intorno a lui".

Barry Keoghan (Druig): "Usa il controllo mentale per manipolare e controllare le persone. Non fa nulla con le mani. Si limita a fissarle, il che è piuttosto fico".

Don Lee (Gilgamesh): "Gilgamesh è immortale, ha una forza sovrumana ed è considerato il più forte degli Eterni. Ha un attacco diretto simile a quello di un pugile dei pesi massimi. Da pugile di lunga data qual è, ha cercato di aggiungere al suo arsenale molti movimenti reali della boxe".

Salma Hayek (Ajak): "Una cosa che mi ha ispirato è il suo potere di guarigione. Questa è la mia sensazione da madre".

Vi ricordiamo che il film debutterà nelle sale italiane il 3 novembre. Nel frattempo, Richard Madden ha parlato di Ikaris come possibile futuro leader degli Avengers.